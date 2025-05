Apre Casa cinema dove vedere film in sala e bere cocktail avvicinando i giovani | VIDEO e FOTO

Benvenuti a Casa Cinema, il nuovo spazio dove i film incontrano l'arte del cocktail, creando un'esperienza unica per i giovani. Qui, Lorenza e Carlo Stella puntano su un cinema alternativo e collettivo, promuovendo la cultura e stimolando l'interazione tra le persone. Un'iniziativa fresca e avvincente che promette di ridisegnare il concetto di sala cinematografica!

Una scommessa in cui si punta a promuovere il cinema in modo alternativo e collettivo? Non solo, a fare cultura mettendo insieme le persone, stimolandole a interagire, esattamente su questo si basa Casa cinema, la nuova struttura cinematografica fondata da Lorenza e Carlo Stella, fratello e. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Apre Casa cinema, dove vedere film in sala e bere cocktail avvicinando i giovani | VIDEO e FOTO

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Napoli apre CasaCinema, tre nuove sale nel centro storico

Scrive ansa.it: Napoli lancia una nuova sfida alla crisi delle sale cinematografiche con un luogo che ancora non c'era: apre venerdi 16 maggio 'CasaCinema'. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cinema in casa firmato Sony

TV BRAVIA Tre le proposte al top della gamma Home Theatre e uno speaker indossabile per una coinvolgente esperienza di cinema in casa Una visione avvincente di film, serie televisive, documentari, concerti passa sicuramente da un ottimo TV, che sia in grado di restituire immagini coinvolgenti e il più possibile vicine alla realtà.