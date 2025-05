Appuntamento al centro commerciale per giocare e costruire con i mattoncini Lego

Unisciti a noi per un weekend di divertimento al centro commerciale Le Maioliche! Sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 16 alle 19, avrai l’occasione di scatenare la tua creatività con i mattoncini Lego. Partecipa a un'ora di giochi libera e gratuita, costruendo insieme al team di volontari! Non mancare!

