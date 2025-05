Approvvigionamento idrico | potenziamento a Montefredane centro

L'Amministrazione Comunale di Montefredane rende noto che sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio "Montefredane Cent ro", sito in via Cialdini.?L'opera, realizzata grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Montefredane, la Regione Campania e la società Alto Calore Servizi S.p.A., si configura come un intervento di rilevanza strategica finalizzato al miglioramento dell'approvvigionamento idrico e alla maggiore efficienza del servizio erogato alla cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Montefredane, Avv. Ciro Aquino, e il Presidente di Alto Calore S.p.A., Avv. Antonello Lenzi, che porteranno i saluti istituzionali e illustreranno i dettagli dell'intervento eseguito.

