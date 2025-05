Approvato il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca E Macron mostra i muscoli | Pronto a schierare l’atomica in Polonia

L'Unione Europea ha approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre Macron si prepara a mostrare fermezza, rivelando l'intenzione di schierare armi nucleari in Polonia. Nonostante la luce verde nel Coreper, due Stati membri devono ancora ottenere l'ok dai propri Parlamenti, evidenziando una situazione geopolitica complessa e tesa.

Via libera nel Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue, al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Due Stati membri, a quanto si apprende a Bruxelles, devono ancora passare attraverso i rispettivi Parlamenti nazionali, ma questi passaggi non vengono considerati ostacoli. Il diciassettesimo pacchetto comprende una stretta sulla cosiddetta ‘flotta ombra’ russa (vengono colpite quasi 200 navi, comprese le petroliere), usata da Mosca per aggirare il tetto al prezzo del petrolio che l’Occidente ha cercato di imporre. Vengono aggiunte circa 30 imprese, coinvolte nell’evasione delle sanzioni, in particolare nel settore dei beni a duplice uso, civile e militare. Queste imprese dovranno affrontare nuove restrizioni commerciali. Ci sono poi altre 75 sanzioni individuali per persone e aziende legate al complesso dell’industria militare russa. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Approvato il 17mo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca. E Macron mostra i muscoli: “Pronto a schierare l’atomica in Polonia”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via libera di 27 paesi Ue al 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia di Putin

Lo riporta huffingtonpost.it: Misure contro le nuove petroliere "fantasma". Un intervento indipendente dai provvedimenti massicci che i paesi europei intendono introdurre in caso ...

Stressare Putin. L’Ue insiste con le sanzioni per portarlo ai negoziati. Ma lui si nega, Trump manda Rubio

Segnala huffingtonpost.it: Zelensky cerca di stanarlo: “Farò di tutto per incontrare il capo del Cremlino in Turchia”. Da Mosca ancora nessuna indicazione sul viaggio ...

Nuove sanzioni per la Russia di Putin, c'è il via libera dei 27 Paesi dell'Unione Europea

Lo riporta msn.com: Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a quanto si apprende. Le nuove misure europee, oltre a colpire nuovamen ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - nuove sanzioni Ue alla Russia: cosa prevede il nuovo pacchetto

Ma il principio che queste imprese debbano essere risarcite è già una vittoria importante dell'Italia, che si è battuta molto all'interno dell'Unione Europea per garantire queste imprese che, nel rispetto delle sanzioni, operano in Russia, ha proseguito Tajani.