Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale

...efficace alle crescenti problematiche legate al benessere psicologico dei giovani. La creazione di questo centro rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alla salute mentale, offrendo supporto e risorse necessarie per affrontare situazioni critiche e promuovendo una cultura del dialogo e della prevenzione.

Il consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana, per l’istituzione di un centro comunale dedicato alla salute mentale giovanile e alla prevenzione del suicidio. La proposta punta a dare una risposta concreta e. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale

