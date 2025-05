Apple sta lavorando al primo iPhone che legge nel pensiero | i risultati del test

Apple sta rivoluzionando il concetto di interazione digitale con il suo primo iPhone in grado di leggere il pensiero. In collaborazione con Synchron, l'azienda sta testando un'interfaccia cervello-computer per integrare un impianto neurale, offrendo la possibilità di controllare i dispositivi semplicemente pensandoci. Continua a leggere per scoprire i risultati di questi innovativi esperimenti.

Apple sta testando un’interfaccia cervello-computer insieme a Synchron per integrare un impianto neurale che permette di controllare i dispositivi con il pensiero. 🔗Leggi su Fanpage.it

