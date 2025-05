Apple Music lancia Sound Therapy le playlist con brani ottimizzati per favorire concentrazione e sonno

Apple Music presenta "Sound Therapy", una nuova serie di playlist progettate per migliorare la concentrazione e favorire il sonno. Grazie alla collaborazione con Universal Music Group, celebri brani sono arricchiti da onde sonore specifiche che stimolano il cervello, offrendo un aiuto prezioso nel rilassamento e nella produttività. Scopri come la musica può trasformare il tuo benessere.

Grazie ad una collaborazione con Universal Music Group, a celebri brani sono state aggiunte specifiche onde che provocano una risposta cerebrale aiutandoci a rilassarci o concentrarci. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple Music lancia Sound Therapy, le playlist con brani ottimizzati per favorire concentrazione e sonno

Su questo argomento da altre fonti

Apple Music lancia Sound Therapy per rilassarsi e addormentarsi

Riporta msn.com: Apple Music lancia Sound Therapy, una raccolta di brani noti e rielaborati per favorire il relax e il sonno grazie a frequenze sonore ad hoc.

Apple Music e UMG lanciano Sound Therapy per il benessere

Secondo msn.com: Universal Music Group e Apple Music collaborano per Sound Therapy, un'esperienza audio per concentrazione, relax e sonno. Scopri i dettagli.

Sound Therapy: la novità di Apple Music per il benessere mentale ed emotivo

iphoneitalia.com scrive: Apple Music e UMG presentano Sound Therapy, una raccolta audio basata sulla scienza cognitiva per favorire concentrazione, relax e sonno.

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONE Forse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo.