Appello per Gaza | Fermiamo il genocidio Costruiamo ad Arezzo una mobilitazione a sostegno del popolo Palestinese

Arezzo, 14 maggio 2025 – Facciamo sentire la nostra voce per Gaza! Dopo oltre 580 giorni di conflitto, con un bilancio devastante di vite umane, è giunto il momento di unire le forze. Mobilitiamoci per fermare il genocidio e sostenere il popolo palestinese. Insieme possiamo portare un cambiamento significativo. Unisciti a noi!

Arezzo, 14 maggio 2025 – Appello per Gaza: «Fermiamo il genocidio. Costruiamo ad Arezzo una mobilitazione a sostegno del popolo Palestinese» Dopo oltre 580 giorni di guerra, più di 52mila persone uccise dai bombardamenti israeliani (di cui oltre 18mila minori) e 120mila feriti (dati Wafa) la striscia di Gaza è al collasso. E’ ormai chiaro a tutti che l’obbiettivo finale di Israele non è stato la risposta all’attacco di Hamas, ma piuttosto la distruzione di qualsiasi entità palestinese al fine di una totale annessione dell'intero territorio e del controllo dell’intera area, funzionale alla visione imperialista e di suprematismo etico-culturale delle "democrazie" occidentali: lo sterminio del popolo palestinese, la piena occupazione di Gaza, la deportazione dei suoi abitanti, lo sfollamento forzato con borbardamenti a tappeto, la distruzione sistematica di tutte le strutture civili, educative e sanitarie, l’uccisione di medici, infermieri, giornalisti, personale delle ONG, dell’ONU e dell’Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi), la chiusura di tutti i passaggi per impedire gli aiuti e un assedio per fame e sete che sta ammazzando migliaia di persone ed in primis i bambini. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appello per Gaza: «Fermiamo il genocidio. Costruiamo ad Arezzo una mobilitazione a sostegno del popolo Palestinese»

