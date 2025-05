Appello Conte a silenzio per Gaza opposizioni in piedi

Giuseppe Conte, leader del M5s, ha lanciato un accorato appello all'Aula della Camera, invitando i colleghi a manifestare umanità e condannare in silenzio le atrocità a Gaza. Il suo invito ha trovato risposta nelle opposizioni, che si sono alzate in piedi, creando un momento di intensa riflessione in un clima di crescente tensione politica.

"Rivolgo un appello a tutti colleghi: un segno di umanità diamolo. Condanniamo in silenzio questo sterminio, alziamoci in piedi". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in Aula alla Camera invitando a un gesto dei parlamentari per Gaza. Le opposizioni si sono alzate in piedi. "Rimane seduta, vergogna!", ha detto rivolgendosi a Meloni.

