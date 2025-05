Apoteosi Bologna stende il Milan e trionfa in Coppa Italia dopo 51 anni Italiano finalmente fa festa

Il Bologna torna sul tetto d'Italia dopo 51 anni, trionfando in Coppa Italia con una vittoria storica sul Milan. Un gol di Ndoye al 53' ha sancito l'apoteosi rossoblù, mentre il Diavolo ha offerto una prestazione opaca. È festa grande per i tifosi bolognesi, che possono finalmente esultare per un trofeo a lungo atteso.

Milan-Bologna 0-1 RETE: 8' st Ndoye. MILAN (3-4-2-1): Maignan 6; Tomori 5 (17' st Walker 5.5), Gabbia 5, Pavlovic 5.5; Jimenez 5.5 (17' st Felix 5), Fofana 6 (43' st Chukwueze sv), Reijnders 5, Hernandez 5.5; Pulisic 5 (42' st Abraham sv), Leao 5.5; Jovic 5.5 (17' st Gimenez 5). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Royal, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Loftus-Cheek, Musah, Camarda. Allenatore:. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Apoteosi Bologna, stende il Milan e trionfa in Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano finalmente fa festa

