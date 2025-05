Aperte oltre 170 scatolette di salmone chiuse da 40 anni | la scoperta sorprendente

Un team dell'Università di Washington ha recentemente analizzato 178 scatolette di salmone sigillate per 40 anni, scoprendo un sorprendente numero di parassiti marini. Nonostante la loro presenza, i ricercatori hanno rassicurato che, grazie al trattamento termico, i parassiti erano stati eliminati e non rappresentano un rischio per la salute se ingeriti.

Un team dell’Università di Washington ha analizzato 178 scatolette di salmone, pescate tra il 1979 e il 2021, e ha trovato al loro interno un numero significativo di parassiti marini. “I parassiti erano stati uccisi durante il trattamento termico del pesce e, se ingeriti, non avrebbero rappresentato alcun pericolo per il consumatore umano”, ha spiegato Natalie Mastick, ricercatrice post-dottorato alla Yale University. Anzi, la presenza di anisakidi nel salmone è un indicatore del fatto che il pesce proviene da un ecosistema marino complesso e funzionante. Tra le pareti metalliche delle scatolette, i ricercatori hanno trovato anisakidi, piccoli vermi appartenenti alla famiglia Anisakidae. L’analisi si è concentrata su quattro specie di salmone pescate nel Golfo dell’Alaska e nella Baia di Bristol. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aperte oltre 170 scatolette di salmone chiuse da 40 anni: la scoperta sorprendente

