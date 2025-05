Aperitivo in musica con Marta De Giuseppe & Gino Semeraro al Bar Imperatore

Venerdì 16 maggio 2025, al Bar Imperatore di Porto Cesareo, si rinnova l'appuntamento con l'Aperitivo in Musica. Dalle 18:00, goditi una serata indimenticabile tra melodie incantevoli, drink d'autore e tramonti da sogno. Sul palco, Marta De Giuseppe e Gino Semeraro ci accompagneranno in un viaggio sonoro unico. Non mancare!

Venerdì 16 maggio 2025, dalle ore 18:00, torna un nuovo appuntamento con l’Aperitivo in Musica al Bar Imperatore di Porto Cesareo. In una delle location più affascinanti fronte mare, una serata tutta da vivere tra buona musica, drink d’autore e tramonti mozzafiato. Protagonisti sul palco. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Aperitivo in musica con Marta De Giuseppe & Gino Semeraro al Bar Imperatore

Approfondimenti da altre fonti

Aperitivo in musica con Marta De Giuseppe & Gino Semeraro al Bar Imperatore

Scrive lecceprima.it: Venerdì 16 maggio 2025, dalle ore 18:00, torna un nuovo appuntamento con l’Aperitivo in Musica al Bar Imperatore di Porto Cesareo. In una delle location più affascinanti fronte mare, una serata tutta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input.