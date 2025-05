Anziano fragile e urgenze chirurgiche | dalla Moscati un modello di gestione condivisa

L'approccio al paziente anziano fragile con urgenze chirurgiche richiede una gestione condivisa e multidisciplinare. L'ospedale Moscati offre un modello innovativo, garantendo un percorso assistenziale consapevole, che accompagna il paziente dalla diagnosi all'intervento e oltre, fino alle dimissioni. Un'opportunità di approfondimento per specialisti impegnati nella cura di questa delicata fascia di popolazione.

Un importante momento di approfondimento per tutti gli specialisti chiamati a prendersi cura del paziente anziano che necessita di interventi chirurgici, per accompagnarlo con consapevolezza nel percorso di diagnosi, in sala operatoria, fino alle dimissioni e all'assistenza sul territorio. Un dibattito a più voci che vedrà chirurghi, geriatri, anestesisti, infermieri e tanti altri professionisti della salute discutere su diversi tavoli dedicati. L'obiettivo del convegno "Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche" si legge nel sottotitolo: Proposta di protocollo. E a spiegarne il senso è Vincenzo Landolfi, direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, organizzatore e responsabile scientifico dell'evento: «Le diverse sessioni tecniche e di aggiornamento su una tematica di grande attualità, considerato che la popolazione di anziani è quella che maggiormente ci rappresenta – evidenzia -, avranno anche un momento "politico", con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi i gestori della sanità, dal Direttore generale dell'Azienda Moscati, Renato Pizzuti, al manager dell'Asl Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, al Presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania, Vincenzo Alaia, ai deputati Michele Gubitosa, Gianfranco Rotondi e Toni Ricciardi, per programmare e disegnare un percorso condiviso per la gestione ottimale dell'anziano fragile nella sanità irpina».

