Anziana uccisa in casa a Milano dall' ex vicino minorenne la confessione e la chiamata della mamma

Un'anziana di 82 anni è stata tragicamente uccisa nella sua abitazione alla periferia sud di Milano. La svolta nella vicenda è arrivata con la confessione del minorenne, ex vicino della vittima, e la telefonata alla centrale operativa 112 effettuata dalla madre dell'aggressore, che ha rivelato un drammatico retroscena.

Una donna di 82 anni è stata uccisa alla periferia sud di Milano, a chiamare il 112 è stata una donna che si è descritta come la madre dell'aggressore 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Anziana uccisa in casa a Milano dall'ex vicino minorenne, la confessione e la chiamata della mamma

