Antonio Rossi | La vittoria a Pechino Express? Emozionante come le Olimpiadi

Antonio Rossi, campione olimpico lecchese, ha recentemente trionfato a Pechino Express 2025 insieme a Jury Chechi, un'impresa emozionante paragonabile alle Olimpiadi. In una lunga intervista con Today.it, Rossi condivide dettagli inediti della sua vita professionale e privata, continuando a portare in alto il nome di Lecco e a ispirare con la sua straordinaria carriera.

Antonio Rossi continua a portare in alto il nome di Lecco. Dopo aver conquistato la vittoria a Pechino Express 2025 insieme a Jury Chechi, il campione olimpico lecchese si è raccontato in una lunga intervista concessa a Today.it, svelando aspetti inediti della sua vita professionale e privata. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Antonio Rossi: "La vittoria a Pechino Express? Emozionante come le Olimpiadi"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Antonio Rossi: "La vittoria a Pechino Express? Emozionante come le Olimpiadi"

Segnala leccotoday.it: Il campione lecchese si racconta a Today.it dopo il trionfo nel reality: dalla carriera sportiva alla vita familiare ...

Pechino Express 2025, vincono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi: cosa hanno rivelato nella Conferenza stampa

Riporta msn.com: Sono la coppia dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi a portare a casa la vittoria di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. Ecco cosa hanno rivelato i vincitori durante la conferenza stampa.

I Medagliati trionfano: come Chechi e Rossi hanno conquistato Pechino Express 2025

Segnala msn.com: L’edizione 2025 di Pechino Express, intitolata Fino al tetto del mondo, si è conclusa giovedì 8 maggio con una finale mozzafiato trasmessa su Sky Atlantic e in streaming su NOW. A conquistare la vitto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pechino Express 2025: trionfano Juri Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati conquistano la finale

I Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi vincono Pechino Express 2025, superando in finale i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che si piazzano al terzo posto.