Antonio Fresa esplora L’Arte della Felicità | un viaggio multimediale tra musica parole ed emozioni

Antonio Fresa ci invita a un viaggio multimediale nell'arte della felicità, unendo musica, parole ed emozioni. Con il suo nuovo progetto, "L'Arte della Felicità", esplora lo spirito dello “scugnizzo” interiore, guidando il pubblico attraverso le sfide della vita. Appuntamento il 12 maggio con ChiPiùNeArt per un'esperienza unica e coinvolgente.

Un invito a riscoprire l’essenza dello “scugnizzo” interiore per navigare le intemperie della vita: è questo lo spirito che anima “L’Arte della Felicità”, il nuovo progetto di Antonio Fresa, musicista napoletano noto per le sue composizioni per il cinema e la televisione. Il 12 maggio, ChiPiùNeArt Edizioni pubblica l’omonimo libro-esperienza (78 pagine, 14€), tratto dalla docuserie RAI, dal lungometraggio animato di Alessandro Rak e dal concerto-talk ideato dallo stesso Fresa. L’opera sarà presentata lunedì 19 maggio alle 18 presso la libreria Feltrinelli Appia di Roma. Sul palco, così come tra le pagine, Antonio Fresa accompagna il pubblico in un viaggio intimo attraverso sei stati d’animo fondamentali: rabbia, amore, felicità, orgoglio, paura e tristezza. Attraverso la lente della musica, il pianista, compositore e docente esplora come le dissonanze e i cromatismi possano intercettare, ribaltare e proteggere i nostri sentimenti, plasmando la nostra individualità al di là delle convenzioni sociali. 🔗Leggi su Ildenaro.it