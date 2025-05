Antonio Conte vuole un bomber | il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo

Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli. Secondo Emanuele Cammaroto di Napoli Magazine, il club partenopeo punta su Moise Kean e un giovane talento europeo per soddisfare le richieste del tecnico salentino e affrontare al meglio la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine, il tecnico salentino ha espresso la volontà di avere a disposizione un attaccante di grande spessore per la prossima stagione.

