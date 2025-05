Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 14 maggio 2025

Oggi, 14 maggio 2025, su Canale 5 si illumina il pomeriggio con la nuova soap opera spagnola “La promessa”. Trasmessa su La 1 di TVE dal gennaio 2023, la serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue le vicende di Jana Expósito, una giovane donna che arriva in città con un segreto da rivelare.

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 14 maggio 2025. Niko vuole fare chiarezza sul comportamento di Jimmy e chiede un colloquio con Viola; la madre di Matteo minimizza l’accaduto, mentre Jimmy reagisce in modo inaspettato. Le tensioni tra Roberto e Gennaro continuano, influenzando negativamente la radio e vanificando gli sforzi di Elena. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 14 maggio 2025

Cosa riportano altre fonti

Trame La Promessa dal 19-25 maggio, anticipazioni

Si legge su tvserial.it: La Promessa anticipazioni 19-25 maggio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45.

La Promessa: anticipazioni mercoledì 14 maggio! Don Gregorio inganna Manuel

serial.everyeye.it scrive: Anticipazioni La Promessa del 14 maggio: il marchesino tenta di incastrare il maggiordomo, ma viene ingannato; tensioni e amori in famiglia.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025

Riporta msn.com: Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Daydreamer anticipazioni di oggi 12 febbraio : Sanem è confusio

Non c'è pace per la coppia Can Divit e Sanem. Diventa sempre più duro e intransigente mentre lei cerca di spiegargli il significato di fiducia che è alla base di ogni relazione.