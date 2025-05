Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 14 Maggio 2025

Anticipazioni Beautiful: oggi, 14 maggio 2025, un episodio imperdibile ci attende su Canale 5 alle 13:40. In questa puntata, Ridge si troverà a confrontarsi con Donna, portando nuove tensioni e sorprese. Scopriamo insieme tutti i dettagli su ciò che accadrà, seguite le nostre anticipazioni su Zon.it!

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi,14 Maggio 2025. Ridge affronta Donna, rimproverandola per non averlo informato delle condizioni di Eric. Donna spiega di aver mantenuto il segreto per rispettare la volontà di Eric. Intanto, RJ si sfoga con Luna, esprimendo la difficoltà di mantenere il segreto sulla salute del nonno. Luna lo consola, sottolineando l'importanza del tempo trascorso insieme nella creazione della collezione vincente.

