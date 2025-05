Antenna di Via Sicilia è scontro politico | PD accusa Tanti replica

L'installazione dell'antenna di via Sicilia ad Arezzo scatena un acceso dibattito politico. Dopo la recente sentenza del TAR che ha convalidato l'operazione, il Partito Democratico accusa l'amministrazione di mancata pianificazione, sottolineando l'assenza di un piano regolatore adeguato per la gestione delle antenne in città. Le polemiche continuano a farsi sentire tra le varie parti coinvolte.

L’installazione dell’antenna in via Sicilia ad Arezzo continua ad alimentare tensioni politiche. Dopo la sentenza del TAR che ha confermato la legittimità dell’operazione, il gruppo consiliare del Partito Democratico è tornato all’attacco: “Se ci fosse stato un piano regolatore per le antenne, oggi non saremmo in questa situazione,” si legge nella nota diffusa dal gruppo. Il PD accusa l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Lucherini, di non aver redatto in tutti questi anni un nuovo piano per la localizzazione delle antenne, lasciando così le compagnie telefoniche libere di accordarsi con privati e installare dove più conviene, anche in prossimità delle abitazioni. Una mancanza che, secondo i dem, ha penalizzato anche le frazioni, come Chiassa Superiore, dove i cittadini attendono da anni un’antenna che migliori la copertura del segnale. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Antenna di Via Sicilia, è scontro politico: PD accusa, Tanti replica

