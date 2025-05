Ansia e stress in aumento del 46% tra i giovani Il gioco ma anche il videogioco come antidoto e strumento di benessere

Negli ultimi anni, l'ansia e lo stress tra i giovani sono aumentati del 46%. In questo contesto, il gioco e i videogiochi emergono come potenziali antidoti per il benessere. Tuttavia, nelle scuole dell'infanzia e primaria, l'osservazione di bambini che giocano liberamente si sta riducendo, influenzata dalla preoccupazione degli insegnanti per la sicurezza dei minori.

Nella scuola dell'infanzia e in quella primaria veder correre un bambino o osservarlo mentre si arrampica sono scene sempre meno frequenti. Il senso di responsabilità che gli insegnanti nutrono verso gli studenti, l'ansia correlata a possibili incidenti che possano coinvolgere i minori della scuola e rischi di natura giuridica e professionale causati da tali incidenti, hanno finito con il rendere le scuole delle bolle di vetro. L'articolo Ansia e stress in aumento del 46% tra i giovani. Il gioco (ma anche il videogioco) come antidoto e strumento di benessere . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ansia e stress in aumento del 46% tra i giovani. Il gioco (ma anche il videogioco) come antidoto e strumento di benessere

Si legge su orizzontescuola.it: Nella scuola dell'infanzia e in quella primaria veder correre un bambino o osservarlo mentre si arrampica sono scene sempre meno frequenti. Il senso di responsabilità che gli insegnanti nutrono verso ...

'Il gioco salverà i ragazzi dall'ansia e dallo stress'

msn.com scrive: È sempre più raro che a un bambino della scuola di Infanzia vengano acquistate scarpe con i lacci, perché impari a destreggiarsi da solo, così come è sempre più difficile che un bambino della Primaria ...

C’è un nutriente essenziale che aiuta contro: ansia stress e alzheimer

Riporta dailynews24.it: L’assunzione del magnesio aiuta a ridurre lo stress, l’ansia e a prevenire lo sviluppo dell’Alzheimer. Aumenta la memoria.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Doping Sinner: Rublev sottolinea stress e ansia, critica le regole Antidoping

Cresce l'attesa per la sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) riguardante il caso di doping di Jannik Sinner.