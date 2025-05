Anno scolastico 2025 26 approvato oggi dalla giunta regionale il calendario delle lezioni

Il calendario scolastico per l'anno 2025-26 è stato ufficialmente approvato oggi dalla giunta regionale delle Marche. Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie inizieranno il 15 settembre 2025 e si concluderanno il 6 giugno 2026, per un totale di 203 giorni di attività, mentre le scuole dell'infanzia termineranno il 30 giugno.

ANCONA – Inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno il 6 giugno 2026 le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Marche per complessivi 203 giorni (223 per le scuole di infanzia che concluderanno il 30 giugno) di attività scolastica.

