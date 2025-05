Animali in cabina sugli aerei ' preoccupazione' da Federasma e allergie

Federasma e Allergie Odv manifesta preoccupazione per la nuova normativa di Enac che aumenta l'accesso degli animali in cabina sugli aerei. Questo provvedimento ignora le necessità di milioni di pazienti allergici. L'organizzazione lancia un appello per un "confronto costruttivo" con le autorità competenti per tutelare la salute dei cittadini.

'Provvedimento non considera le esigenze di milioni di pazienti', appello a Enac per 'confronto costruttivo' Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Federasma e allergie Odv esprime in una nota "preoccupazione per la nuova disposizione di Enac che amplia la possibilità di accesso degli animali d 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Animali in cabina sugli aerei, 'preoccupazione' da Federasma e allergie

