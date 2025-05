Anguissa saluta Napoli | 22 milioni dall’Arabia Florentino Luis e Ferguson tra i possibili eredi

Il Napoli si appresta a salutare Frank Zambo Anguissa, centrocampista fondamentale, con un trasferimento imminente in Arabia Saudita. Secondo Il Mattino, il club azzurro incasserà circa 22 milioni di euro e già si valutano possibili sostituti, tra cui Florentino Luis e Ferguson, per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Il Napoli si prepara a dire addio a uno dei suoi pilastri a centrocampo: Frank Zambo Anguissa è vicino al trasferimento in Arabia Saudita Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro incasserà circa 22 milioni di euro dalla cessione del camerunese, che ha già accettato l’offerta del fondo PIF, proprietario dell’Al-Hilal, pronto a . L'articolo Anguissa saluta Napoli: 22 milioni dall’Arabia, Florentino Luis e Ferguson tra i possibili eredi 🔗Leggi su Dailynews24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anguissa saluta il Fantacalcio? C'è l'accordo col nuovo club

Segnala fantacalcio.it: Giusta offerta che corrisponderà a 25 milioni di euro, cifra che il club dell'ex compagno Koulibaly è pronto a versare nelle casse degli azzurri. Con un contratto in scadenza nel 2026, Anguissa non ...

Anguissa saluta il Napoli: accordo con l’Al-Hilal per 25 milioni

dailynews24.it scrive: Dopo quattro stagioni in maglia azzurra, André-Frank Zambo Anguissa si prepara a lasciare il Napoli per intraprendere una nuova avventura in Arabia ...

Anguissa vuole lasciare il Napoli a fine stagione: spunta il Chelsea dopo il Monaco

Riporta tuttomercatoweb.com: Frank Zambo Anguissa potrebbe salutare Napoli al termine della stagione. Dopo tre anni intensi in maglia azzurra, il centrocampista camerunese ritiene concluso il suo ciclo sotto il Vesuvio e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli-Parma 2-1 - gol di Lukaku e Anguissa: rimonta al fotofinish

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.