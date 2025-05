Angelina Mango lancia la moda del cappellino crochet perfetto per l’estate

Angelina Mango lancia il trend del cappellino crochet, l'accessorio estivo ideale per ogni look da spiaggia. Questo pezzo lavorato all’uncinetto si propone come il must-have da copiare per l'estate, conquistando il cuore di molte fashioniste. Scopri di più su questa tendenza che sta già facendo parlare di sé!

Il cappellino lavorato all'uncinetto si candida a essere l'accessorio più copiato dell'estate, perfetto per i look balneari. Ne è fan anche Angelina Mango. 🔗Leggi su Fanpage.it

