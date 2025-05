Andrea Sempio | perquisizioni in corso per l' omicidio di Chiara Poggi

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, è stato coinvolto in perquisizioni da parte dei carabinieri. Presentatosi con l'avvocata Angela Taccia, Sempio si è dimostrato "tranquillo" e ha espresso "piena disponibilità" per supportare le indagini, le cui operazioni nella sua abitazione sono ancora in corso.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007, da quanto si è saputo, con a fianco uno dei suoi legali, l'avvocata Angela Taccia, si è mostrato "tranquillo" e ha dato "piena disponibilità" alle attività di perquisizione dei carabinieri, che non sono ancora terminate nella sua casa di Voghera (Pavia). Come non sono concluse ancora quelle nell'abitazione dei genitori del 37enne, a Garlasco. La madre di Sempio, che ha alcuni problemi di salute, da quanto si è appreso, ha pianto.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.