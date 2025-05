?Andrea Bossi? C' era un piano per ucciderlo volevano bruciarlo e torturarlo | il racconto dell' ex fidanzata di uno dei 20enni imputati

Un drammatico racconto emerge dall'ex fidanzata di Michele Caglioni, uno dei due giovani accusati dell'omicidio di Andrea Bossi. La testimonianza rivela un inquietante piano per uccidere il ragazzo, con dettagli agghiaccianti su torture e incendi. La vicenda, che ha scosso l'opinione pubblica, mette in luce la complessità e la brutalità del crimine in questione.

«C'era un piano per uccidere Andrea Bossi». A parlare è l'ex fidanzata di Michele Caglioni, il 20enne a processo insieme al coetaneo Douglas Carolo per l'omicidio. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - ?«Andrea Bossi? C'era un piano per ucciderlo, volevano bruciarlo e torturarlo»: il racconto dell'ex fidanzata di uno dei 20enni imputati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio di Cairate, il piano per uccidere Andrea Bossi: “Volevano torturarlo e bruciarlo vivo”

msn.com scrive: La testimonianza in aula dell’ex fidanzata di Michele Caglioni, imputato per il delitto insieme a Douglas Carolo. Confermato il movente economico: “Tanti soldi, più di 100mila euro” ...

c’era un piano per uccidere andrea bossi: la testimonianza dell’ex fidanzata di michele caglioni al processo

Da gaeta.it: La testimonianza dell’ex fidanzata di Michele Caglioni rivela dettagli sul piano premeditato e violento che ha portato all’omicidio di Andrea Bossi a Cairate, con movente economico e minacce tra imput ...

L’omicidio di Andrea Bossi. Il teste in aula: “Carolo fece shopping con la carta della vittima, pagò anche i miei pantaloni”

Riporta msn.com: Il delitto di Cairate. Il ragazzo ascoltato in tribunale è finito indagato con le accuse, contestate dalla presidente della Corte, di indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione, per aver acc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lo Youtuber Stanislav Reshetnikov uccide la fidanzata incinta e posta tutto

Stanislav Reshetnikov, conosciuto online con il nome Reeflay, ha ucciso la sua compagna incinta Valentina Grigoryeva, 28 anni, lasciandola fuori dal balcone dopo una rissa, la vittima è morta di congelamento.