Andor – Stagione 2 svela l’ultimo grande mistero sulla Morte Nera

"Andor – Stagione 2" svela finalmente il grande mistero che circonda la Morte Nera. La serie rivela come l'Alleanza Ribelle sia entrata in possesso delle informazioni su questa superarma dell'Imperatore, offrendo risposte attese da tempo e approfondendo le dinamiche che hanno portato alla lotta contro l'oppressione imperiale. Un'avventura che arricchisce l'universo di Star Wars!

Andor – Stagione 2 svela l’ultimo grande mistero sulla Morte Nera Ci siamo sempre chiesti come l’Alleanza Ribelle sia venuta a conoscenza per la prima volta della Morte Nera e Andor – Stagione 2 fornisce finalmente una risposta. La Ribellione aveva già sentito voci sulla superarma dell’Imperatore all’inizio di Rogue One: A Star Wars Story, nonostante la segretezza nella sua costruzione. Anche la prima scena di Cassian nel film del 2016, in cui incontra un informatore di nome Tivik, lo vede ammettere di aver sentito parlare di Galen Erso e di essere a conoscenza dei suoi legami con un’arma imperiale segreta. In Andor – Stagione 2, episodi 10-12, scopriamo finalmente come i Ribelli siano venuti a conoscenza dell’esistenza della Morte Nera. Nel primo episodio dell’arco narrativo finale di serie, Luthen Rael viene mostrato mentre incontra il suo contatto imperiale di lunga data, Lonni Jung. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Il 23 aprile 2025 è una data da segnare in calendario per tutti gli amanti di Star Wars. Dopo il successo della prima stagione, arrivano in Italia su Disney+ le nuove puntate di Andor, la serie tv che segue le vicende dell’eroe dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor.