Ancora violenza in famiglia Ferisce il padre con il coltello Figlio condannato a due anni

Siena, 14 maggio 2025 – Ancora una tragica storia di violenza familiare: un giovane è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver ferito il padre con un coltello. Nonostante l'aggressione, il genitore non ha presentato querela, testimonianza di un legame di sangue che supera anche gli atti più eclatanti di violenza.

Siena, 14 maggio 2025 – Il padre non aveva presentato querela nei confronti del figlio. Anche se lo aveva ferito, usando addirittura un coltello. Il legame di sangue troppo forte per puntare il dito contro gli eccessi di quel ragazzo che aveva ecceduto con l’alcol. Non si era neppure presentato in aula la scorsa udienza, tanto che il giudice Simone Spina ne aveva disposto l’accompagnamento coatto. Doveva presentarsi per forza e testimoniare, ricostruendo cosa era accaduto nel marzo 2024 a Siena quando furono chiamate le forze dell’ordine. E nell’appartamento trovarono l’uomo. Era ferito. Il padre del giovane ieri mattina era in tribunale per l’ultima udienza del processo che vedeva il figlio imputato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Era stato sentito a sommarie informazioni dagli agenti per cui, pur non avendo presentato querela, non poteva tirarsi indietro dal ripetere quanto già detto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora violenza in famiglia. Ferisce il padre con il coltello. Figlio condannato a due anni

