Ancora un terremoto nei Campi Flegrei | la scossa alle 14 22

Un nuovo terremoto ha colpito i Campi Flegrei, registrato alle 14:22 di oggi, 14 maggio, dopo lo sciame sismico di ieri, il quale aveva raggiunto il picco di 4.4 gradi. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione della zona. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

Nuovo terremoto, dopo lo sciame sismico di ieri con picco 4.4 gradi, nei campi flegrei. Si è verificato alle 14.22 di oggi 14 maggio ed è stato avvertito chiaramente dalla popolazione flegrea.

Terremoto Campi Flegrei oggi, nuova scossa a Napoli alle ore 14.23

Riporta ilmattino.it: Continua lo sciame sismico di ieri, nuova scossa di terremoto registrata alle ore 14.23 nella zona dei Campi Flegrei ...

Terremoto a Napoli, sciame sismico nei Campi Flegrei: oltre 50 scosse

Lo riporta tg24.sky.it: Tanta paura, ma nessun danno particolare dopo le scosse che si sono susseguite per tutta la giornata di ieri, a partire da quella più intensa (di magnitudo 4.4) delle 12.07. Il governo pronto a ...

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei

Scrive tg24.sky.it: Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ...

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.