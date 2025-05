Ancona Calcio | decisione cruciale di Marconi sul futuro della società

Questa mattina si svolgerà un incontro cruciale per il futuro dell'Ancona Calcio, con Stefano Marconi, socio di riferimento, a confrontarsi con il presidente Antonio Recchi e il vicepresidente Robert Egidi. Obiettivo dell'incontro è definire le strategie della società, lontano da occhi indiscreti e contestazioni, in un momento decisivo per il destino del club.

Si terrà stamattina l’atteso confronto tra Stefano Marconi, socio di riferimento dell’ Ancona, il presidente Antonio Recchi, e il vicepresidente Robert Egidi. Luogo e ora imprecisati, anche per non destare l’attenzione di eventuali contestazioni, ma un obiettivo ben preciso: prendere una decisione definitiva sul da farsi, da poter poi comunicare successivamente all’altra parte, cioè al socio di minoranza Massimiliano Polci e alla porzione di direttivo che lo sostiene, cioè quella composta da Manciola e Brilli. Quale sarà la decisione del patron? Ormai sono passati i tempi delle conferenze slittate all’ultimo momento, o delle settimane trascorse a cercare alternative alle strade già sondate. Adesso è il momento delle scelte. Finora sulla sponda dei possibili aiuti a Marconi, come consoci o sponsor, nessun altro nome è trapelato oltre a quelli fatti finora, che però non si sono concretizzati. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona Calcio: decisione cruciale di Marconi sul futuro della società

