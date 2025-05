Anche nel 2025 apre la Fontana del Lantro storica cisterna in Città Alta

Nel 2025, la storica Fontana del Lantro a Bergamo riapre le sue porte con aperture straordinarie. Quattro domeniche da maggio a ottobre permetteranno ai visitatori di scoprire questa antica cisterna situata in via della Boccola, un tesoro nascosto nel cuore di Città Alta, ricca di storia e fascino.

Bergamo. Tornano anche per il 2025 le aperture straordinarie della Fontana del Lantro. Sono quattro le domeniche di apertura previste: 18 maggio, 15 giugno, 14 settembre e 19 ottobre. Situata in via della Boccola nel cuore di Città Alta, la Fontana è una delle cisterne più grandi e antiche della città. Utilizzata fino all’inizio dell’Ottocento per raccogliere e distribuire acqua per usi domestici e lavorativi, rappresenta un’importante testimonianza della storia e dell’architettura idrica bergamasca. Il sito è abitualmente chiuso al pubblico, ma la collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo regala ai cittadini alcune giornate di apertura. La Fontana sarà aperta nelle 4 domeniche dalle 9,30 alle 12,30. L’obiettivo della collaborazione, che prevede da parte del gestore del servizio idrico integrato della Provincia l’organizzazione e la gestione delle aperture, è promuovere e valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale, naturale, storico e paesaggistico del territorio e favorire l’apertura al pubblico di beni per la fruizione da parte di cittadinanza, scuole e turisti. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Anche nel 2025 apre la Fontana del Lantro, storica cisterna in Città Alta

