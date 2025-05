Anche l’appuntamento referendario divide il Pd

Il prossimo referendum sta nuovamente creando tensioni all'interno del Partito Democratico, così come era accaduto con il piano di difesa comune europea. Questa situazione mette in luce le difficoltà del Pd nel trovare posizioni unitarie e condivise sulle questioni fondamentali, alimentando così un clima di divisione tra le sue correnti e i suoi rappresentanti.

Proprio come già accaduto pochi mesi sul fronte del piano di difesa comune europea, adesso è il prossimo appuntamento referendario ad agitare e non poco le acque in casa Pd. È la conferma di come non ci sia pace per i dem dove l'idea di posizioni realmente unitarie e condivise sui principali dossier con i .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pd Valle d'Aosta, "cinque Sì al referendum dell'8-9 giugno"

ansa.it scrive: "L'8 e il 9 giugno saremo chiamati ad esprimerci su cinque importanti quesiti referendari. Si tratta di un appuntamento decisivo per il futuro dei diritti del lavoro e della cittadinanza nel ...

Referendum, Fi invita a disertare. Il Pd: “Sbagliato, votiamo per la dignità del lavoro”

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: A poco più di un mese dall'appuntamento referendario, l'invito del vicepremier ... rimarca l'impegno del Pd «a far salire la partecipazione verso l'8 e il 9 giugno, un appuntamento «che non ...

Il Pd scende in piazza per il Si referendario tra musica e talk

Si legge su primapress.it: ROMA – Il Partito democratico si è dato appuntamento a Piazza del Popolo per sostenere il ... Con lui sono arrivati il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi, il vicesegretario del Pd Lorenzo ...

