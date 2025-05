Analisi delle prestazioni dei giocatori | Gagno Beyuku e Dellavalle tra i protagonisti

Nell'analisi delle prestazioni di Gagno, Beyuku e Dellavalle, emergono spunti interessanti su come i tre giocatori abbiano affrontato la partita. Gagno si limita a un ruolo di spettatore, mentre Beyuku mostra promettenti segnali di crescita. Dellavalle, con il suo stile collaudato, riesce a fare la differenza, facendo intravedere il potenziale per il futuro.

GAGNO 6 Poco più di spettatore per ottanta minuti, si guadagna la sufficienza su Adamo, poi può far poco sul gol partita di Antonucci. BEYUKU 6 La sua partita la fa, con attenzione e qualche buona incursione in avanti. Un giovane su cui insistere per il futuro. DELLAVALLE 6,5 Gioca nel suo antico ruolo torinista di centrale, e non è un caso se il Modena comincia ad avere problemi dietro dopo la sua uscita. (30' st Zaro 5,5 Leggero, troppo leggero all'inizio dell'azione che porta alla rete decisiva). VULIKIC 6 Gara senza infamia e senza lode, non è lui la pietra dello scandalo della difesa. PONSI 6 Rimane in campo oltre un'ora, a testimonianza del suo completo recupero fisico e non fa male. (16' st Gerli 5,5 Prova a dare un po' di ordine al gioco ma non ottiene il risultato). MAGNINO 6 Poca propensione offensiva a parte un paio di occasioni, e buon presidio a livello di contenimento.