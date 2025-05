Il 8 maggio ha segnato un momento storico con l’annuncio della nuova guida spirituale: Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, il primo Papa statunitense nella storia della Chiesa. L’elezione si è svolta in un clima di preghiera e confronto, testimoniando come la dimensione spirituale e le relazioni interpersonali abbiano un ruolo fondamentale all’interno del . L'articolo Analisi Bocconi: Leone XIV, primo Papa statunitense eletto per relazioni nel Collegio cardinalizio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

