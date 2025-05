Anagni DMO presenta il progetto Terre dell' olio dei Papi

Anagni DMO è lieta di presentare il progetto "Terre dell'Olio dei Papi". Sabato 17 maggio alle ore 16.00, presso Palazzo Bacchetti, scoprirete la storia di una terra ricca di tradizioni e i traguardi futuri della DMO. Un'opportunità imperdibile per conoscere il nostro patrimonio e il nuovo sito ufficiale, finalmente aperto al pubblico.

Sabato 17 maggio alle ore 16.00 presso Palazzo Bacchetti ad Anagni sarà l'occasione per scoprire la storia della nostra terra, che ha portato alla nascita della Dmo Terre dell'olio dei Papi e i traguardi che ci poniamo per il futuro. Per la prima volta con orgoglio mostreremo al pubblico il sito.

