Ammazza che mappa | un frammento di trailer di GTA 6 alimenta le teorie sull’immensità del nuovo mondo

Un dettaglio nel trailer di GTA 6 suggerisce un mondo di gioco vasto e diviso in due regioni: scopri cosa rivela la mappa di Leonida. Rockstar Games è rinomata per la sua meticolosa attenzione ai dettagli, e il secondo trailer di Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Al minuto 0:22 del trailer (che vi riproponiamo in coda) durante una scena in cui Jason, uno dei protagonisti, entra in un negozio con l’intento di rapinarlo, i fan più attenti hanno notato un particolare: una cartolina che mostra una mappa dello stato immaginario di Leonida, stato immaginario basato sulla Florida che rappresentazione l’ambientazione del gioco. Questa mappa sembra rappresentare due vaste aree separate da un corpo d’acqua, suggerendo la possibilità di un mondo di gioco suddiviso in due grandi regioni. Sebbene l’immagine sia sfocata e non costituisca una conferma ufficiale, ha scatenato numerose speculazioni sulla portata dell’ambientazione di GTA 6 (è pazzesco, ci limitiamo a notare, come un semplice trailer scateni speculazioni di ogni tipo – l’hype è davvero alle stelle, non c’è che dire). 🔗Leggi su Esports247.it