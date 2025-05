Amico Museo 2025 | tutte le date

In occasione di Amico Museo 2025, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea, invitano tutti a scoprire il mondo dell'arte con eventi culturali e attività creative per grandi e piccini. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica venerdì 16 maggio al Museo delle Terre...

🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Amico Museo 2025: tutte le date

