Amico Museo 2025 | ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio

Dal 16 al 31 maggio 2025, i musei civici di San Giovanni Valdarno partecipano a "Amico Museo". Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l'arte contemporanea offrono un ricco programma di eventi per famiglie e appassionati, promuovendo l'arte e la cultura in un'atmosfera conviviale e coinvolgente. Un'opportunità imperdibile per scoprire il patrimonio locale!

Arezzo, 14 maggio 2025 – Amico Museo 2025: ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio In occasione di Amico Museo, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea aprono le loro porte per accogliere grandi e piccini con interessanti proposte culturali ed esperienze creative coinvolgenti per tutti i visitatori. Venerdì 16 maggio, al Museo delle Terre Nuove si terrà un’attività speciale dedicata agli ospiti della RSA Frate Sole, un momento di condivisione e arte pensato per creare connessioni e sorrisi. Nell’ambito del progetto Esporre il Cinema, arrivato alla sua quinta edizione, Casa Masaccio presenta Dietro la scena, dentro il set dell’umano: Marja-Leena Hukkanen – Aki Kaurismäki. La mostra, si inaugura sabato 17 maggio alle ore 18. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amico Museo 2025: ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio

