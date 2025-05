Amicizia finita tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli l’ex velina svela | Ci sono state delle cose…

Dopo l'avventura al Grande Fratello, l'amicizia tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli sembra essere giunta al termine. Shaila ha rivelato sui social che ci sono state delle incomprensioni. Dall'amicizia all'isolamento, scopriamo cosa è successo tra le due ex concorrenti e perché i legami si sono frantumati dopo il reality.

Shaila Gatta ha preso le distanze da Chiara Cainelli dopo il GF, cosa ha detto sui social. Nella casa del Grande Fratello si definivano amiche ma dopo il reality l’amicizia tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli è giunta già al capolinea. Shaila Gatta e Chiara Cainelli al GF (Screen Mediaset Infinity) Cosa è successo tra loro? Le dirette interessate non hanno ancora rivelato i motivi che le hanno spinte ad allontanarsi, ai fan però non è passato inosservato il fatto che l’ex velina di Striscia la notizia abbia smesso di seguire la fidanzata di Alfonso D’Apice sui social. In molti le stanno chiedendo come mai abbia deciso di prendere le distanze dall’ex gieffina. Ieri durante una live sui social Shaila Gatta, riferendosi a Chiara Cainelli, ha svelato: “Come mai non la seguo più? Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano”. 🔗Leggi su Bollicinevip.com