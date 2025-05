amici si conclude e canale 5 ristruttura il daytime con the family 2 e nuovi appuntamenti

Il 19 maggio segna la conclusione di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, che ha incantato il pubblico dal 2001 con oltre 3,6 milioni di spettatori a puntata. Canale 5 si prepara a ristrutturare il daytime con l'arrivo di The Family 2 e nuove entusiasmanti programmazioni.

