Amici 24 Nicolò | spunta la voce clamorosa su un possibile ritorno

Nicolò Filippucci, protagonista dell'ultima edizione di Amici 24, potrebbe clamorosamente tornare in gioco. Eliminato nella semifinale del Serale, il suo possibile ritorno ha suscitato l’entusiasmo dei fan. Nella puntata del 10 maggio 2025, la giuria ha selezionato i finalisti, ma la notizia di un ripensamento su Nicolò ha riacceso le speranze. Sarà vero?

Nicolò Filippucci potrebbe davvero tornare in gioco ad Amici 24? Stiamo parlando dell'eliminato della semifinale del Serale della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. In questa puntata, andata in onda sabato 10 maggio 2025, sono stati scelti i finalisti dalla giuria. Ad avere la meglio sono stati Alessia, Daniele, Francesco, Antonia e TrigNo. Nicolò, che in questo Serale è riuscito a dare il meglio di sé conquistando tantissimi telespettatori, sembrava ormai un volto certo della finale. E, invece, alla fine proprio a lui è toccato andare via. E mentre il pubblico organizza una protesta, arriva uno scoop legato a un suo eventuale ritorno, che appare però improbabile. Amici 24, Nicolò torna nella finale? L'indiscrezione.

Amici, Nicolò Filippucci rompe il silenzio dopo l'eliminazione: fan in rivolta fuori dagli studi

Nicolò Filippucci è stato eliminato dalla semifinale di Amici, andata in onda sabato 10 maggio. Uno degli allievi più amati del talent condotto da Maria De Filippi ha scelto di raccontare la sua esperienza con un messaggio sentito pubblicato su Instagram, mentre i fan si organizzano per una protesta fuori dagli studi del programma.