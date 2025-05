amici 24 chi vincerà secondo i professori antonia in lacrime

La finale di Amici 24 si avvicina, e i professori svelano le loro previsioni sul possibile vincitore, tra cui Antonia, che si lascia andare alle lacrime. Con l'eliminazione di Nicolò, la tensione è palpabile e le polemiche imperversano. Chi avrà la meglio nella prossima attesissima puntata del talent show di Canale Cinque?

La finale di Amici 24 si avvicina e i professori svelano chi vincerà secondo loro, scatenando polemiche e le lacrime di Antonia. Fra pochi giorni infatti scopriremo chi sarà il nuovo vincitore dello show di Canale Cinque e la tensione è ormai alle stelle dopo l’eliminazione di Nicolò. Fra i candidati per la vittoria sono rimasti Daniele Doria, Alessia Pecchia e Francesco Fasano nella danza, Antonia e TriGNo per il canto. Un gruppo variegato e di altissimo livello che si contenderà il titolo di nuovo vincitore di Amici. Amici 24, chi vincerà? Parlano i prof. In vista della grande finale di Amici 24, i professori hanno indicato chi potrebbe vincere lo show di Maria De Filippi. In testa alle preferenze TriGNo che è risultato nei sondaggi come il super favorito. “Deve vincere lui – ha detto Anna Pettinelli -. 🔗Leggi su Dilei.it