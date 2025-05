Amici 24 Alessandra Celentano senza filtri | Elena D’Amario è stata brava e giusta Ecco chi manca in finale

Nell'ultima edizione di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha condiviso il suo bilancio, rivelando l'allieva che, a suo parere, meritava di raggiungere la finale. Elena D’Amario, applaudita per il suo talento e impegno, è stata riconosciuta come una giusta concorrente. Scopriamo insieme le sue valutazioni e l'assenza che ha suscitato discussioni!

La maestra Alessandra Celentano ha fatto un bilancio di questa fortunata edizione di Amici e svelato anche il nome dell'allieva che, secondo lei, meritava di arrivare in finale! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, Alessandra Celentano senza filtri: "Elena D’Amario è stata brava e giusta. Ecco chi manca in finale"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alessandra Celentano: “Avrei voluto la mia ex allieva Chiara in finale ad Amici. Elena D’Amario brava e giusta”

Secondo fanpage.it: Alessandra Celentano ha commentato i finalisti di Amici 24, che sono 3 ballerini e 2 cantanti. La prof si è detta contenta di questo risultato perché è “come se vincesse un po’ la danza”, anche se avr ...

Alessandra Celentano voleva Chiara tra i finalisti di Amici 24

Da novella2000.it: A pochi giorni dalla finale di Amici 24, fissata per domenica 18 maggio, il clima si fa sempre più acceso e carico di emozioni. I prof durante il daytime di ieri hanno giocato sul possibile vincitore ...

Amici 24: Alessandra Celentano rivela il ‘finalista mancato’ e le sue preferenze per la finale

Come scrive ecodelcinema.com: Alessandra Celentano esprime le sue preferenze sui finalisti di Amici 24, lodando Antonia Nocca per il canto e suggerendo riconoscimenti equi per Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria nell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alessandra Amoroso torna ad Amici con il pancione: abbraccio e bacio da Maria De Filippi

Alessandra Amoroso sarà la superospite della terza puntata del serale di Amici, in onda sabato 5 aprile.