Amber Heard ha avuto due gemelli | Ho fatto tutto da sola Ma c’è il sospetto | Il padre è Elon Musk

Amber Heard ha recentemente annunciato la nascita dei suoi due gemelli tramite Instagram, affermando di aver affrontato la maternità da sola. I nomi scelti sono Agnes e Ocean, ma il mistero sul padre persiste, alimentando i sospetti che possa essere Elon Musk, come nel caso della sua primogenita Oonagh. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social.

Amber Heard ha avuto due gemelli: lo ha annunciato la stessa attrice su Instagram che ha precisato di “avere fatto tutto da sola e secondo i suoi tempi”. Nessuna indicazione, quindi, sul nome del padre come era successo per la primogenita Oonagh. I bambini sono stati chiamati Agnes e Ocean e in rete, come era successo all'epoca della na. 🔗Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Amber Heard ha avuto due gemelli: “Ho fatto tutto da sola”. Ma c’è il sospetto: “Il padre è Elon Musk”

Su questo argomento da altre fonti

Amber Heard ha due gemelli, per la rete Musk sarebbe il padre

Riporta msn.com: Amber Heard ha avuto due gemelli: lo ha annunciato la stessa attrice su Instagram senza rivelare, come era successo per la primogenita Oonagh, il nome del padre. (ANSA) ...

Amber heard ha avuto due gemelli, possibile padre elon musk: tensioni sull’eredità genetica

Si legge su gaeta.it: Amber Heard annuncia la nascita dei gemelli Agnes e Ocean senza rivelare il padre, mentre emergono tensioni legali con Elon Musk sulla conservazione degli embrioni congelati dopo la loro relazione pas ...

Amber Heard è diventata mamma di due gemelli: "Ho fatto tutto da sola"

Da msn.com: Amber Heard è diventata mamma di due gemelli: "Ho fatto tutto da sola", ha scritto in un post sui social dandp l'annuncio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amber Heard ha diffamato Johnny Depp : risarcimento di 10,4 milioni di dollari

Nell'ambito del processo che ha visto Johnny Depp contrapporre l'ex moglie Amber Heard, la giuria del tribunale di Fairfax, Virginia, composta da 7 membri (5 uomini e 2 donne), dopo 13 ore in camera di consiglio ha deciso a favore di 'attore che accerta di essere stato diffamato per i presunti abusi commessi.