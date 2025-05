Amalfi pronta ad accogliere le Repubbliche Marinare | Giovedì 15 maggio primo evento culturale in Arsenale

Amalfi si prepara a celebrare la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, un evento che avrà inizio giovedì 15 maggio 2025. Dal 15 al 18 maggio, la città accoglierà le quattro storiche rivali in un’importante rievocazione culturale che onora i fasti del Medioevo, a partire dal primo evento in arsenale. L'attesa cresce!

Cresce l'attesa ad Amalfi per la 70ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma da giovedì 15 a domenica 18 maggio 2025. Un appuntamento organizzato a turno dalle quattro regine dei mari per rievocare i fasti e le vicende storiche più significative vissute nel Medioevo e che quest'anno tocca alla cittadina capofila della Costiera ospitare con tutto il carico di fascino e storicità. Per l'occasione la più piccola e intrepida delle Repubbliche Marinare ha preparato al meglio il programma celebrativo che anche in questa occasione prevede manifestazioni culturali ed eventi musicali. Oltre all'imponente sfilata del corteo storico (sabato 17 maggio, ore 19.30) e all'intrepida gara di potenza dei galeoni (domenica 18 maggio, ore 12,30). Si parte giovedì 15 maggio 2025 con l'apertura delle celebrazioni che coincide con l'inaugurazione di una mostra dedicata ai manifesti più significativi delle 70 edizioni e alle testimonianze storiche dell'evento.

