Amadeus svela un retroscena inaspettato su "Affari Tuoi", il celebre programma che ha segnato la TV italiana. In un'intervista, il conduttore rivela come il progetto fosse inizialmente visto con diffidenza, tanto che il gioco dei pacchi era considerato "abbandonato". Un racconto intrigante che illumina il dietro le quinte del successo di questo format iconico.

Personaggi TV. Dietro il successo clamoroso di Affari Tuoi, c’è un dettaglio che nessuno conosceva. A rivelarlo è stato proprio Amadeus, che ha confidato in un’intervista che il celebre gioco dei pacchi era stato praticamente “ abbandonato ”. Quando gli fu proposto, tutti lo guardarono con sospetto. “E ra un programma morto, mi guardavano come un pazzo ”, ha dichiarato il conduttore, che ha poi trasformato quello che sembrava un flop annunciato in uno dei format di punta di Rai 1. Oggi però Affari Tuoi è passato nelle mani di Stefano De Martino, e Amadeus è pronto a voltare pagina. Il suo nuovo inizio si chiama Like a Star, e debutterà proprio stasera, 14 maggio, in prima serata su Canale Nove. Leggi anche: Stefano De Martino sbarca in prima serata con un nuovo show, ecco chi lo affiancherà Leggi anche: La famosa di Canale 5 in ospedale: lo scatto sui social preoccupa i fan Un nuovo talent su Canale Nove: Like a Star parte questa sera. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amadeus, non si era mai saputo prima: il retroscena velenoso su “Affari Tuoi”

