Amadeus e il mistero svelato | la rinascita di Affari Tuoi e quel retroscena

Amadeus ha recentemente rivelato un retroscena sorprendente dietro il successo di Affari Tuoi. Considerato un “ programma morto ” quando gli fu proposto, il conduttore è riuscito a trasformare quello che sembrava un flop annunciato in un pilastro della programmazione di Rai 1. Oggi, però, Affari Tuoi è passato nelle mani di Stefano De Martino. Amadeus è pronto per una nuova avventura con Like a Star, debutto atteso per stasera, 14 maggio, su Canale Nove. Un nuovo inizio televisivo. Like a Star è il nuovo talent show firmato Amadeus per il gruppo Discovery. Ogni mercoledì, in prima serata, il programma porterà in scena una competizione musicale che combina l’arte del canto con l’abilità di impersonare i propri idoli. Un format innovativo che strizza l’occhio a successi come Tale e Quale Show e X-Factor, ma con un approccio più intimo e personale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it