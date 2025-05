Ama San Martino vince contro BiautoJumboffice nella partita di fine stagione

In una vibrante conclusione di stagione, Ama San Martino ha trionfato su BiautoJumboffice con un convincente 3-1. La squadra, guidata dal mister Levoni, ha messo in mostra una prestazione straordinaria, premiata dai gol di Gozzi, Barbieri e Righi. Una giornata da ricordare per i tifosi, che hanno festeggiato la vittoria con entusiasmo.

Ama San Martino 3 BiautoJumboffice 1 AMA SAN MARTINO: Gozzi, Barbieri, Righi, Cassandra, Ghelfi, Ghilotti, Bonfiglioli L., Quartarone, Santini. All. Levoni. BIAUTOJUMBOFFICE: Giampietri, Carminati, Catalano, Della Volpe, Bruni, Marchi, Goncalves, Corti, Pavesi, Bottai L. All. Marchi. Arbitri: Scarpitta e Tizzanini. Parziali: 25-15, 23-25, 26-24, 25-19. Tipica gara di fine stagione fra due squadre che non avevano più particolari ambizioni di classifica. Alla fine, hanno vinto i reggiani di San Martino che, dopo aver conquistato agevolmente la prima frazione, hanno, poi, dovuto subire la pronta reazione dei sestesi, abili nel pareggiare i conti. Il terzo set è stato molto combattuto ed una decisione arbitrale quantomeno dubbia, costringe alla resa gli ospiti. Nel game successivo, i locali approfittano di un calo della Sestese, peraltro in formazione rimaneggiata, per conquistare la decisiva frazione col parziale di 25-19. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ama San Martino vince contro BiautoJumboffice nella partita di fine stagione

