Alunna con disabilità motoria esclusa dalla gita | la scuola reagisce con un progetto inclusivo

Una studentessa con disabilità motoria, esclusa da una gita scolastica per problemi di accessibilità, ha ispirato un progetto inclusivo che ha unito scuola, enti locali e associazioni. Questa iniziativa dimostra come l'inaccessibilità possa trasformarsi in un'opportunità per creare solidarietà e migliorare l'esperienza scolastica per tutti, promuovendo una cultura di inclusione e rispetto.

